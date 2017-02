Kritik: Zerstückelter Finger auf Werbeplakat für Netflix-Serie

Berlin. Ein zerstückelter Finger als Currywurst - ein Plakat für die neue Serie «Santa Clarita Diet» erregt zur Zeit die Gemüter und beschäftigt die Werbeselbstkontrolle. Gegen das Motiv, mit dem der Streaming-Dienst Netflix für die Zombie-Serie mit Drew Barrymore in der Hauptrolle wirbt, seien rund 50 Beschwerden eingegangen. Das teilte der Deutsche Werberat in Berlin mit. Die Darstellung mit dem Finger in Currysauce könne Angst auslösen, lautete ein Kritikpunkt. Netflix habe zugesichert, die Plakate abzunehmen. dpa