Krings neuer Chef der CDU-Abgeordneten

Berlin. Der Jurist und Innenstaatssekretär Günter Krings ist neuer Vorsitzender der nordrhein-westfälischen CDU-Landesgruppe im Bundestag. In einer Kampfabstimmung erhielt der 47-Jährige nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus der Unionsfraktion am Montagabend 35 Stimmen. Für seinen Gegenkandidaten, den 49 Jahre alten Verteidigungsstaatssekretär Ralf Brauksiepe, stimmten 22 Abgeordnete. Nach Angaben der «Rheinischen Post» (Dienstag) gab es eine Enthaltung. Krings, der seit 2002 Bundestagsabgeordneter ist, folgt auf Peter Hintze, der im November an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben war. dpa