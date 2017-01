Kreuzkröten ziehen um

Bisher leben die Kreuzkröten noch auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Aden. Dort rollen aber bald die Bagger an, um den künstlichen See für die Wasserstadt Aden zu graben. Die Stadt schafft einen neuen Wohnort für die Tiere. Sie sollen einen neuen Lebensraum auf der Halde bekommen.

Die Kreuzkröten stehen nämlich auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. Das bedeutet, dass es von diesen Tieren immer weniger gibt und sie deshalb geschützt werden müssen. Bis zum Frühjahr bleiben die Kreuzkröten aber noch in ihrem alten Zuhause. Sie sind nämlich schwer einzufangen. Im Frühjahr begeben sie sich in flaches Wasser, das sich auf dem Gelände gebildet hat. Ein Unternehmen sammelt die Kröten ein und bringt sie auf die Halde. Spaziergänger dürfen den neuen Lebensraum der Tiere nicht betreten und dort auch nicht aufräumen. Die Tiere mögen es nämlich, wenn alles mögliche herumliegt und sie sich darunter verstecken können. Auch die Flussregenpfeifer leben derzeit noch auf dem ehemaligen Zechengelände. Und auch diese Vögel stehen auf der Roten Liste. Sie sollen, genau wie die Kreuzkröte, auf die Halde umziehen. Die Planer gehen aber davon aus, dass sie sich alleine in ihr neues Zuhause begeben, sobald die Bagger anrollen.