Kranke Königin Elizabeth II. sagt Gottesdienst-Besuch ab

Sandringham. Sorge um die Queen: Die britische Königin Elizabeth II. musste ihren traditionellen Gottesdienst-Besuch am ersten Weihnachtstag in Sandringham absagen. Die 90-Jährige leide noch immer unter einer starken Erkältung, teilte der Buckingham-Palast mit. Sie werde aber auf ihrem Landsitz in Sandringham an den privaten Feierlichkeiten teilnehmen können. Nach britischen Medienberichten ist es das erste Mal seit fast 30 Jahren, dass die Queen den Gottesdienst absagen muss. dpa