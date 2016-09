Kraft verärgert über CSU-Vorschläge zur Flüchtlingspolitik

Düsseldorf.

Düsseldorf. NRW-Regierungschefin Hannelore Kraft (SPD) hat sich verärgert über CSU-Vorschläge zu einer massiv verschärften Flüchtlings- und Zuwanderungspolitik geäußert. «Was ich davon halte? Nichts», sagte Kraft am Freitag in Düsseldorf vor Journalisten. «Das sind alles alte Forderungen, die schon mal auf dem Tisch lagen und die aus gutem Grund nicht mehr auf dem Tisch liegen». Zum Ruf nach einer gesetzlich festgelegten Obergrenze von 200 000 Flüchtlingen sagte die Ministerpräsidentin, die CSU solle sagen, wie sie mit dem ersten Schutzsuchenden oberhalb der Grenze verfahre, der offenkundig ein Folteropfer sei. Die Debatte um eine Obergrenze nutze der rechtspopulistischen AfD, kritisierte Kraft.

Nach Ansicht der CSU soll es einen Vorrang für Zuwanderer aus dem «christlich-abendländischen Kulturkreis» geben, wie es in einer Vorlage für eine Parteivorstandsklausur heißt. «Das hätte ich gerne mal definiert», sagte Kraft. Man könne nicht ernsthaft erwägen, nur Flüchtlinge christlichen Glaubens aufzunehmen, Muslime aber nicht.

Ebenso wies die Ministerpräsidentin Forderungen nach Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft und einem Burka-Verbot zurück. «Ich persönlich möchte keine Burka und auch keinen Nikab, aber man kann nicht alles verbieten, was man nicht für richtig hält.» Im Straßenverkehr, an Kitas oder in Behörden müsse das Gesicht zu sehen sein. Die doppelte Staatsbürgerschaft abzuschaffen, sei das «Gegenteil von Integration» und würde zu Ausgrenzung von vielen Menschen mit Migrationshintergrund führen, kritisierte Kraft.

dpa/lnw