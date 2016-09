Kraft legt sich in Debatte um «Turbo-Abi» weiter nicht fest

Düsseldorf.

Düsseldorf. In der Debatte um eine Abkehr vom «Turbo-Abitur» nach acht Jahren legt sich Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) nicht fest. «Es ist eine sehr intensive Debatte, die geführt wird. Und ob das zu Veränderungen führt, wird man sehen», sagte die SPD-Politikerin am Freitag in Düsseldorf. Beim SPD-Parteitag in Bochum in zwei Wochen sollen die Delegierten über eine Rückkehr zu G9 und über andere Modelle diskutieren und auch abstimmen, sagte die Landesparteivorsitzende.

Eine endgültige Entscheidung müsse es dort aber noch nicht geben. Es gebe einen weiteren Parteitag Anfang kommenden Jahres, auf dem das Programm für die Landtagswahl im Mai 2017 beschlossen werden soll. Wann es «welche Konkretisierungsstufe» gebe werde, «da sind wir noch im Prozess».

