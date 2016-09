Kraft: Rupert und Christel Neudeck erhalten Staatspreis

Düsseldorf.

Düsseldorf.

Der verstorbene Gründer der Hilfsorganisationen Cap Anamur und Grünhelme, Rupert Neudeck, und seine Frau Christel werden mit dem Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen geehrt. Das teilte Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) am Freitag in Düsseldorf mit. Der Staatspreis, die höchste Auszeichnung des Landes, wird erstmals posthum vergeben - der Journalist und Humanist Rupert Neudeck war am 31. Mai mit 77 Jahren an den Folgen einer Herzoperation gestorben. Ehefrau Christel (73) wird die gemeinsame Ehrung am 21. September in der Landeshauptstadt entgegennehmen. Der Preis würdige das «humanitäre Lebenswerk» der Neudecks und «ihre herausragenden Verdienste für Menschen in Not und Flüchtlinge aus aller Welt», sagte Kraft.

dpa/lnw