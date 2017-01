Kostbares Armreliquiar Karls des Großen wird «aufpoliert»

Aachen. Auch eine Kostbarkeit ist vor Schmutz nicht gefeit: In einem vergoldeten Behältnis befinden sich Elle und Speiche Karls des Großen. Vor der Präsentation wird es auf Hochglanz gebracht.

Im Aachener Dom findet heute eine außerordentliche Reinigungsaktion statt: Silberschmiedemeister Lothar Schmitt bringt ein kostbares Behältnis aus vergoldetem Silber auf Hochglanz, in dem Elle und Speiche Karls des Großen als Reliquie verehrt werden. Das sogenannte Reliquiar in Form eines Arms mit Hand soll an diesem Sonntag zur Karls-Messe zu Ehren des Todestags Kaiser Karls aus der Domschatzkammer in den Dom gebracht werden. Silberschmiedemeister Schmitt wird es vorher in Feinarbeit reinigen.

Bekannter als das Armreliquiar ist die Karlsbüste aus der Aachener Domschatzkammer. Die berühmteste Darstellung des Frankenherrschers enthält die Schädeldecke Karls des Großen.

dpa/lnw