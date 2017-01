Konzert einer Musikschülerin

In der Galerie „sohle 1“ im Stadtmuseum Oberaden ist Freitagabend zu erleben, wie weit man es an der Bergkamener Musikschule bringen kann. Dort gibt die Bergkamener Laura Liß ein Klavierkonzert. Es beginnt um 19 Uhr. Laura Liß ist 18 Jahre alt. Sie besucht schon seit vielen Jahren die Bergkamener Musikschule. Sie hat schon öfter Preise beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ gewonnen. Der Eintritt zu dem Konzert Freitagabend Abend ist frei. Lura Liß übt deutlich mehr Klavier als andere Musikschüler. Sie besucht nämlich die Förderklasse. Die bietet die Musikschule für besonders talentierte Schüler an. Sie können sich dort auf ein Studium der Musik vorbereiten. Das tut auch Laura Liß. Wer an einer Musikhochschule studieren will, der muss eine Aufnahmeprüfung bestehen. Bevor Laura Liß die absolvieren kann, muss sie in diesem Jahr erst einmal das Abitur machen. Sie besucht das Städtische Gymnasium. In Lauras Familie gibt es auch noch andere Talente: Ihr Bruder Luca ist Radprofi und sogar schon Weltmeister geworden.