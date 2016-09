Kontrolle bei Autotunern

Dortmund.

Bei einer nächtlichen Kontrollaktion in der Autotunerszene hat die Dortmunder Polizei am Wochenende überraschende Funde gemacht. Neben 40 Temposündern fielen rund ein Dutzend fragwürdige Umbauten und eine Schusswaffe auf, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die scharfe Waffe kam zum Vorschein, als der junge Fahrer eines Wagens im Handschuhfach nach der Fahrerlaubnis kramte. Ob dem Mann das Auto gehörte, konnten die Beamten auf Anhieb nicht klären. Bei den Tuning-Umbauten sorgte ein Leerrohr für Verblüffung. Das hatte der Besitzer in der Hoffnung auf mehr Leistung gegen den regulären Auspuff mit Katalysator getauscht.

dpa/lnw