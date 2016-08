«Kommunal-Soli» - Jäger: Niemand darf durchs Netz fallen

Düsseldorf.

Düsseldorf. Den finanzschwachen Kommunen greift Nordrhein-Westfalen mit Milliarden unter die Arme. Von den reicheren Städten verlangt das Land jährlich einen Solidaritätsbeitrag von 91 Millionen-Euro. Ist das verfassungskonform?

Kommunalminister Ralf Jäger hat die Billigung des «Kommunal-Solis» durch den NRW-Verfassungsgerichtshof begrüßt. «Das bringt uns Rechtssicherheit», sagte der SPD-Politiker am Dienstag in Düsseldorf. Es sei gerecht, dass besonders steuerstarke Kommunen finanzschwache Städte und Gemeinden unterstützen. Schließlich gebe es nicht ärmere und reichere Kommunen, weil der eine sparsamer sei als der andere, sagte Jäger. «Sondern weil es unterschiedliche Ausgangssituationen sind, beispielsweise hohe Arbeitslosigkeit, beispielsweise hohe Jugendhilfeausgaben. Und wir müssen dafür sorgen, dass niemand durchs Netz fällt.»

Der Verfassungsgerichtshof hatte am Dienstag entschieden, dass der «Kommunal-Soli» weder gegen das Grundgesetz noch gegen die Landesverfassung verstoße. Das Land greife damit zwar in die Finanzhoheit der Gemeinden ein, dieser Schritt sei aber gerechtfertigt, erklärte der Gerichtshof. «Die Eingriffstiefe von uns ist deutlich geringer als in anderen Bundesländern», sagte Jäger. Mehr als 70 Städte und Gemeinde hatten gegen das sogenannte Stärkungspaktgesetz Stadtfinanzen geklagt.

dpa