Kollision mit Rettungswagen: Vier Schwerverletzte

Essen. Bei einem Unfall mit einem Rettungswagen sind am Montag in Essen vier Menschen schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn im Einsatz. Ein Patient war nicht an Bord. Auf einer Kreuzung prallte er heftig mit einem Pkw zusammen. Der Fahrer des Autos und eine Beifahrerin wurden ins Krankenhaus gebracht. Auch der Fahrer des Rettungswagens und sein Begleiter wurden zunächst von einem Notarzt versorgt und dann in eine Klinik transportiert. Wie es zu dem Unfall kam, wird jetzt von der Polizei ermittelt. dpa/lnw