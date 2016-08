Kofferraumausstellung bringt Kunst auf Parkdeck

Ahlen.

Ahlen. Die Angst fährt mit - erst recht in diesen Kofferräumen: Für eine besondere Ausstellung auf einem Parkdeck haben Künstler die Ladeflächen ihrer Autos in Kunstwerke verwandelt. «Die Angst im Koffer» heißt die Schau, die auftaucht und wieder verschwindet.

Den Kofferraum als Ort der Angst machen Künstler für eine ungewöhnliche Ausstellung in Ahlen am 10. September zum Thema. Der Laderaum hinter der Heckklappe sowie Koffer werden dabei zu Ausstellungsflächen für ihre Kunstwerke, Installationen oder Performances zu den unterschiedlichsten Facetten der Angst. «Egal ob wir von der Angst vor dem Fremden sprechen, Terrorangst oder persönlichen Versagensängste, es ist ein großes gesellschaftliches Thema. Viele haben Angst im Gepäck, mit diesem Gedanken spielen wir», erläutert Kurator Stephan Us den Ansatz der zweiten Kofferraumausstellung des Bürgerzentrums Schuhfabrik.

Ähnlich flüchtig wie so mancher Angstzustand soll auch die Ausstellung sein: Am Samstag (10. September) präsentieren die beteiligten Künstler ihre Kofferräume und gestalteten Koffer ab 15 Uhr vier Stunden lang auf einem Parkdeck. «Das ist auch ein Angstraum: enge Einfahrt, dunkle Ecken an manchen Stellen», sagte der Münsteraner Künstler Us.

Über eine offene Ausschreibung kamen bislang zwölf Künstler mit den unterschiedlichsten Arbeiten: Ein herrenloser Koffer ist dabei, ein Kofferraum quillt über vor Sicherheitsbestimmungen, mit der die Innenminister die Terrorgefahr bannen möchten; eine Künstlerin hat gehäkelte Totenköpfe im Gepäck und befasst sich so mit dem Thema Vergänglichkeit und Todesangst; Makrofotografien zeigen das Phobien-Insekt Spinne von sehr nah.

