Kölner Keeper Horn nimmt Torwarttraining auf

Köln. Timo Horn hat beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln am Mittwoch erstmals nach langer Verletzungspause wieder ein gemeinsames Training mit seinen Torwartkollegen absolviert. Der 23 Jahre alte olympische Silbermedaillengewinner von Rio de Janeiro war im November am rechten Knie operiert worden und fehlte dem Team von Chefcoach Peter Stöger seitdem. Vor vier Wochen hatte Horn das Lauftraining aufgenommen. Wann er wieder in einem Ligaspiel eingesetzt werden kann, ist weiter ungewiss. dpa/lnw