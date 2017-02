Kölner Jecken in Mainzer Staatskanzlei

Mainz. Kölner Karneval macht Station in Mainz: Erstmals ist die Kölner Prinzen-Garde zu Gast in der Staatskanzlei gewesen. Zum 111-jährigen Bestehen der Garde begrüßte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) rund 200 Karnevalisten am Montag in Mainz. Begleitet wurden sie von einer Abordnung der Mainzer Prinzen-Garde.

Dreyer wurde zur Ehrenmajorin der Kölner Prinzen-Garde ernannt. Die Regierungschefin sprach von einem großen Zeichen freundschaftlicher Verbundenheit. Trotz aller Freundschaft konnten sich beide Seiten laut Staatskanzlei aber nicht auf einen gemeinsamen närrischen Ruf verständigen - dann halt «Alaaf» und «Helau»!

dpa/lrs