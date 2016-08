Kölner Fußballprofi Maroh zieht sich doppelten Rippenbruch zu

Köln.

Fußballprofi Dominic Maroh vom 1. FC Köln hat sich in der Bundesliga-Auftaktpartie seines Clubs gegen den SV Darmstadt 98 (2:0) einen doppelten Rippenbruch zugezogen. Das teilte der Verein am Samstagabend wenige Stunden nach der Begegnung mit den Hessen mit. Nach Angaben von Trainer Peter Stöger hatte Innenverteidiger Maroh in der Schlussphase des Spiels «einen Schlag in die Rippengegend bekommen». Der 29-jährige Maroh war von Sanitätern vom Platz getragen worden.

dpa