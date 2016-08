Kölner Fußballprofi Dominic Maroh verletzt

Köln.

Fußballprofi Dominic Maroh vom 1. FC Köln hat sich in der Bundesliga-Auftaktpartie gegen den SV Darmstadt 98 (2:0) eine Verletzung zugezogen, die einen Hospitalaufenthalt nötig machte. «Ich habe mitbekommen, dass er auf dem Weg ins Krankenhaus war», sagte FC-Trainer Peter Stöger zu der Situation in der Endphase der Begegnung am Samstag. Nach Stögers Angaben habe Innenverteidiger Maroh «einen Schlag in die Rippengegend bekommen». Details zur Verletzung des 29-Jährigen lagen unmittelbar nach der Partie nicht vor. Maroh war von Sanitätern vom Platz getragen worden.

dpa