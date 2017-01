Kölner Ex-Polizeipräsident arbeitet jetzt als Rechtsanwalt

Bonn/Köln. Der frühere Kölner Polizeipräsident Wolfgang Albers arbeitet künftig als Rechtsanwalt in einer Bonner Kanzlei. «Herr Albers ist ein 'alter Hase' mit sehr viel Erfahrung in den Bereichen Kommunal- und Beamtenrecht. Wir können ihn hier gut gebrauchen», sagte Rechtsanwalt Stefan Hiebl von der Kanzlei Eimer, Heuschmid, Mehle am Mittwoch.

Albers war nach den massenhaften Übergriffen in der Silvesternacht 2015/2016 in Köln als Polizeipräsident in den Ruhestand versetzt worden. Nun soll der 61 Jahre alte Jurist die Kanzlei im verwaltungsrechtlichen Bereich verstärken, wie die Sozietät mitteilte. Zuvor hatten Medien darüber berichtet.

