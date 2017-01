Kölner Dreigestirn: Karnevalisten feiern «jetzt erst recht»

Köln. Die Kölner Karnevalisten lassen sich nach Ansicht des Dreigestirns die Feierlaune trotz angespannter politischer Lage und Terrorangst nicht verderben. «Die Leute feiern jetzt erst recht», sagte Prinz Stefan I. (Stefan Jung) am Dienstag. Die Stimmung sei zur Halbzeit der Session sogar ausgelassener als sonst. «Oft hören wir nach den Auftritten: Das hat gut getan», sagte eine Sprecherin des Festkomitees. Der Karneval sei für viele ein Ventil, wenn es ihnen in anderen Lebensbereichen nicht gut gehe.

Prinz Stefan I., Bauer Andreas (Andreas Bulich) und Jungfrau Stefanie (Stefan Knepper) zeigten sich beeindruckt von der Begeisterung, mit denen ihnen die Menschen begegneten. Ob in Schulen, Kindergärten, Altenheimen oder bei den Sitzungen - «wir werden mit Liebe überschüttet», sagte der Prinz. Den Angaben zufolge stehen in dieser Session 404 Auftritte auf dem Programm. 266 davon seien Sitzungen, 55 Benefizveranstaltungen. Zudem gebe es Auftritte in Kneipen und bei Firmen.

dpa/lnw