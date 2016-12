Köln testet Silvester-Licht-Show am Dom

Köln. Einen Tag vor Silvester hat Köln seine geplante Multimedia-Show am Dom getestet. Bei einer Generalprobe am frühen Freitagabend zeigte der Berliner Lichtkünstler Philipp Geist, wie er sich die Domplatte in der Nacht des Jahreswechsels vorstellt: eingetaucht in Licht, übersät mit Wörtern, die ihm die Kölner in den Tagen zugeschickt hatten. Zu lesen waren in der Probe etwa die Wörter »Frieden» und «Menschlichkeit». Das Projekt nennt sich «Time Drifts Cologne», der Boden soll dabei scheinbar sachte wegdriften.

Nach den schockierenden Ereignissen in der Silvesternacht vor einem Jahr, in der Frauen massenhaft begrapscht und beraubt wurden, hat Köln für den diesjährigen Jahreswechsel ein komplett neues Konzept entwickelt. Die Licht-Show ist Teil davon, ebenso hohe Sicherheitsvorkehrungen.

dpa/lnw