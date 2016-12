Köln stellt Sicherheitskonzept für Silvester vor

Köln. In wenigen Tagen müssen in Köln Stadt und Polizei beweisen, dass sie aus dem Chaos und den Übergriffen der vergangenen Silvesternacht gelernt haben. Der Anschlag von Berlin wirft allerdings neue Fragen auf.

Fast ein Jahr nach den sexuellen Übergriffen in der Kölner Silvesternacht stellen Stadt und Polizei heute erneut ihre Sicherheitsplanung für den nächsten Jahreswechsel vor. Die Kölner Polizei hat bereits angekündigt, in diesem Jahr zehn Mal so viele Beamte im Einsatz haben zu wollen. Die Stadt Köln will ihre Ordnungskräfte - auch mit privaten Sicherheitsdiensten - auf rund 600 aufstocken. Hinzu kommen Videoüberwachung, eine Schutzzone um den Dom und Sperrungen. Erwartet wird, dass sich die Verantwortlichen bei der Pressekonferenz auch zur Sicherheitslage nach dem Anschlag von Berlin äußern. Polizeipräsident Jürgen Mathies will zudem die Gründe für das Verbot einer für Silvester geplanten NPD-Demo erläutern.

dpa/lnw