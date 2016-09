Köln kann erstmals seit 1996 wieder Tabellenführer werden

Köln.

Der 1. FC Köln kann erstmals nach 20 Jahren wieder die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernehmen. Voraussetzung ist ein Sieg der Mannschaft von Trainer Peter Stöger gegen Aufsteiger SC Freiburg heute Abend. In diesem Fall wäre Köln mit sieben Punkten zumindest bis Samstag an der Tabellenspitze.

Am 24. August 1996 wurde der FC mit einem 3:1 gegen Freiburg zuletzt Tabellenführer. Die Statistik spricht aktuell allerdings für den SC Freiburg, der unter Trainer Christian Streich die letzten vier Pflichtspiele gegen Köln gewann. Beim FC wird sich erst kurz vor Spielbeginn entscheiden, ob der zuletzt angeschlagene Torhüter Timo Horn sein Comeback gibt. Bei den Freiburgern werden weiter Marc Oliver Kempf, Marc Torrejón und Jonas Föhrenbach ausfallen.

dpa