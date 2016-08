Kö ist teuerster Standort in NRW

Duisburg.

Duisburg. Mit Ladenmieten von bis zu 280 Euro pro Quadratmeter ist die Düsseldorfer Prachtmeile Königsallee der teuerste Einzelhandelsstandort in Nordrhein-Westfalen. Damit hätten sich die Ladenmieten in den Top-Lagen der Landeshauptstadt um acht Prozent verteuert, stellte der Maklerverband IVD in einer am Mittwoch in Duisburg vorgelegten Analyse fest. Die Rheinmetropole Köln liegt nach der Auswertung mit Mieten bis zu 260 Euro je Quadratmeter auf dem zweiten Platz. Teuerster Ladenstandort im Ruhrgebiet ist Dortmund mit Spitzenpreisen von bis zu 220 Euro.

Kräftige Steigerungen bei allerdings viel niedrigeren Mieten gab es in den ostwestfälischen Großstädten. Ein Plus um zwölf Prozent auf 95 Euro je Quadratmeter mussten Ladeninhaber in den Top-Lagen von Bielefeld verkraften. In Paderborn lag der Anstieg sogar bei 20 Prozent auf einen Wert von 90 Euro. In Bochum gingen die Spitzenmieten dagegen um acht Prozent auf 110 Euro zurück. Vor allem eher ländliche Regionen wie Brilon (-20 Prozent), Plettenberg (-17 Prozent) oder Emmerich (-11 Prozent) verzeichneten ebenfalls kräftige Rückgänge.

dpa/lnw