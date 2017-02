Knöllchen-Panne: Köln will Bußgelder nicht zurückzahlen

Köln. Nach der Knöllchen-Panne auf der A3 am Dreieck Heumar mit möglicherweise Tausenden zu unrecht geblitzten Autofahrern weigert sich die Stadt Köln, das bereits überwiesene Bußgeld zurückzuzahlen. Die Verfahren, in denen bereits gezahlt wurde, seien rechtswirksam und abgeschlossen, teilte die Stadt Köln am Freitag mit. Eine Wiederaufnahme sei nur unter besonderen Voraussetzungen möglich, zum Beispiel wenn das Bußgeld den Betrag von 250 Euro übersteige.

«Nach erster Übersicht kämen danach theoretisch nur deutlich unter 0,5 Prozent der Fälle überhaupt in Betracht, ein solches Verfahren anstrengen zu können», heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme. Auch angesichts des «außerordentlich hohen Verwaltungsaufwandes» sei eine Rückzahlung nicht vorgesehen.

Ein Sprecher der Bezirksregierung hielt die Entscheidung am Freitag für korrekt und verwies auf das Ordnungswidrigkeitengesetz.

