Knappe Staatskassen, große Spenden: Bethel wächst weiter

Bielefeld. Trotz knapper werdender öffentlicher Mittel im Sozial- und Gesundheitswesen haben die Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel 2015 erneut ihr Ergebnis gesteigert. Mit Umsätzen von 1,1 Milliarden Euro (+ 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) und einem Jahresergebnis von 6,95 Millionen Euro(+ 2,5 Prozent) stehe das Sozialunternehmen mit Sitz in Bielefeld besser da als viele andere Träger, sagte Finanzvorstand Rainer Norden am Mittwoch bei der Vorstellung des Jahresberichts. Viele Investitionen seien nur machbar durch das weiter gewachsene Engagement von Förderern: Die Einnahmen aus Spenden und Nachlässen stiegen 2015 um 11,5 Prozent auf 49,6 Millionen Euro.

Mit 17 997 Mitarbeitern (2014: 17 533) und mehr als 230 000 betreuten kranken, behinderten und pflegebedürftigen Menschen gehört die Stiftung zu den größten ihrer Art in Deutschland. Sie ist inzwischen an 270 Standorten in acht Bundesländern aktiv.

dpa