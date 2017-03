Klöckner gelingt Rückkehr in die Gewinnzone

Duisburg. Nach einem Rekordverlust im Geschäftsjahr 2015 ist dem Stahlhandelskonzern Klöckner 2016 die Rückkehr in die Gewinnzone gelungen. Unter dem Strich wies das Duisburger Unternehmen in seinem am Mittwoch veröffentlichten Geschäftsbericht einen Gewinn von 37 Millionen Euro aus, nach einem Verlust von 347 Millionen Euro im Vorjahr. Verantwortlich für die positive Entwicklung seien neben den Restrukturierungsmaßnahmen auch die erstmals seit Jahren in allen Regionen gestiegenen Stahlpreise, berichtete Konzernchef Gisbert Rühl in einem Brief an die Aktionäre.

Der Umsatz von Klöckner ging dagegen auch aufgrund restrukturierungsbedingter Absatzrückgänge um gut 11 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro zurück.

Für die Zukunft erwartet der Stahlhändler wichtige Impulse von der Digitalisierung seiner Liefer- und Leistungskette. Der über digitale Kanäle erzielte Umsatzanteil sei bereits 2016 von 9 Prozent im ersten Quartal schrittweise auf 12 Prozent im Schlussquartal gestiegen, berichtete das Unternehmen.

Für das laufende Jahr rechnet Rühl mit einer weiteren Steigerung beim operativen Ergebnis (Ebitda). Auch der Umsatz soll nach den starken Einbußen im Jahr 2016 wieder wachsen. In Europa und den USA dürfte die Stahlnachfrage zulegen, hieß es.

dpa