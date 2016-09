Kleinflugzeug kommt nach Landung auf Grünstreifen ab

Köln/Bonn.

Köln/Bonn. Ein Kleinflugzeug ist am Flughafen Köln/Bonn nach der Landung von der Landebahn auf den Grünstreifen abgekommen. Die zweimotorige Propellermaschine kam am Dienstagabend auf einer kleinen Parallelbahn zum Stehen, wie der Airport bestätigte. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Problem mit dem Fahrwerk dazu geführt, dass die Maschine abkam. Die Querwindbahn und die Parallelbahn mussten zeitweise gesperrt werden, der Flugbetrieb wurde dadurch aber nicht behindert. Während der Sperrung fanden die Starts und Landungen auf der Hauptbahn statt.

An Bord waren ein Pilot und sein Co-Pilot, die unverletzt blieben. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung war noch am Abend am Flughafen und untersuchte den Vorfall. Nach rund zweieinhalb Stunden konnten die beiden Bahnen wieder freigegeben werden. Zuvor hatte der Bonner «General-Anzeiger» über das Kleinflugzeug berichtet.

dpa/lnw