Klavierspielen mit Promis

Alexander Sonderegger lebt in Russland. Er ist 26 Jahre alt und er liebt es Klavier zu spielen. Er musiziert besser als die meisten anderen Klavierspieler in seinem Alter und deswegen darf er in dieser Woche an einem Meisterkurs in Unna teilnehmen. Bei einem Meisterkurs üben besonders gute Klavierspieler mit berühmten Lehrern. Zum Abschluss geben sie am Samstagabend ein Konzert.

Am Montagnachmittag hatte Alexander Sonderegger eine ganz besondere Klavierprobe. Jerome Rose nahm neben ihm am Klavier Platz. Rose ist ein richtiger Promi in der Musikwelt. Und weil er so gut Klavierspielen kann, arbeitet er auch als Lehrer. Er zeigt jungen Menschen, wie sie noch besser werden können. Deswegen war er auch in Unna zu Gast. Dort übte er eine Stunde lang mit Alexander. Der freute sich sehr über den besonderen Besuch und versuchte sofort, alle Tipps des berühmten Lehrers umzusetzen.

Aber nicht nur Jerome Rose war bei der besonderen Probe dabei, sondern auch schon einige Zuschauer. Dazu gehörten zum Beispiel Gasteltern, bei denen Musikschüler wie Alexander in dieser Woche schlafen. Und auch einige Konzertveranstalter waren zu Gast, um zu sehen, ob Alexander bald ein Konzert bei ihnen geben könnte.