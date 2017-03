Klage gegen 23-Jährigen wegen IS-Mitgliedschaft

Karlsruhe/Düsseldorf. Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen einen 23 Jahre alten Mann wegen Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) erhoben. Zuständig ist der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf. Der junge Mann soll im August 2015 von Deutschland aus über die Türkei nach Syrien gereist sein und sich dort dem IS angeschlossen haben, teilte die Bundesanwaltschaft am Donnerstag in Karlsruhe mit.

Er habe in dessen medizinischen Dienst arbeiten wollen, sei aber von der brutalen Vorgehensweise der Terrororganisation auch gegenüber Muslimen und eigenen Mitgliedern erschreckt gewesen. Nach mehreren vergeblichen Versuchen, das Herrschaftsgebiet des IS zu verlassen, sei ihm im Januar 2016 die Flucht in die Türkei gelungen, im September sei er nach Deutschland zurückgekehrt. Der 23-Jährige sitzt seit seiner Festnahme im September in Untersuchungshaft.

