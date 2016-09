Kirmesunfall mit fünf Verletzten in Oberhausen vor Gericht

.

. Eine fröhliche Fahrt im «Love-Express» auf einer Kirmes im Oberhausen endete im vergangenen Jahr für fünf Fahrgäste im Krankenhaus. Metallstangen hatten sich gelöst und waren auf die Passagiere gefallen. Jetzt steht der Betreiber des Fahrgeschäfts vor Gericht.

Ein Schausteller muss sich heute vor dem Amtsgericht in Oberhausen verantworten. Der 42-jährige Duisburger soll für den Unfall des Fahrgeschäfts «Love-Express» auf der Fronleichnamskirmes vergangenes Jahr in Oberhausen verantwortlich gewesen sein. Bei dem Unfall am 6. Juni waren mehrere schwere Metallstangen auf Passagiere gefallen. Fünf Menschen erlitten Verletzungen im Gesicht und an den Armen. Darunter waren mehrfache Brüche der Gesichtsknochen, Quetsch- und Platzwunden sowie Prellungen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten fahrlässige Körperverletzung vor. Er soll das Fahrgeschäft nicht sorgfältig genug aufgebaut haben. Der Angeklagte hatte die Vorwürfe während der Ermittlungen bestritten. Er habe das Fahrgeschäft ordnungsgemäß aufgebaut und überwacht. An den heruntergefallenen Teilen müsse manipuliert worden sein.

Das Gericht hat neun Zeugen und zwei Sachverständige geladen. Dem Angeklagten drohen im Fall einer Verurteilung eine Freiheitsstrafe von einem Monat bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe. Das Gericht will nach Möglichkeit schon heute ein Urteil verkünden.

