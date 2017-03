Kirmes startet am Freitag

In Heeren-Werve startet am Wochenende wieder die März-Kirmes. Zehn Fahrgeschäft, vom Kinderkarussell bis zu „Auto-Scooter“ werden auf der Parkfläche zwischen dem Getränkemarkt und dem Einkaufsladen an der Westfälischen Straße aufgebaut. In diesem Jahr gibt es sogar ein neues Karussell für Kinder. Die Fahrgeschäfte öffnen am nächsten Freitag, den 24. März, um 15 Uhr. Am Abend gibt es ein Eröffnungsfeuerwerk. Am nächsten Montag, den 27 März, ist der Familientag. Dann müssen die Besucher nur ein Mal zahlen und dürfen ganze zwei Runden Karussell fahren. Natürlich gibt es auch viele Stände, an denen man leckeres Essen, Getränke oder Süßigkeiten kaufen kann. Mit der Kirmes in Heeren-Werve startet das Kirmesjahr. Sie ist also die erste Kirmes in diesem Jahr. Im April ist dann in der Kamener Innenstadt Kirmes.