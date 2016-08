Kirchenasyl durchbrochen: Verfahren in Deutschland

Münster/Nürnberg.

Münster/Nürnberg. Im Streit um ein von den Behörden beendetes Kirchenasyl in Münster wird das Verfahren jetzt neu aufgerollt. Das teilte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) am Freitag zusammen mit der Ausländerbehörde des Kreises Coesfeld mit. Der Flüchtling werde nicht nach Ungarn abgeschoben, das Verfahren werde vielmehr nach deutschem Recht entschieden, schreibt das BAMF in einer Presseerklärung.

Der Mann war am Dienstag aus einem Kapuziner-Kloster in Münster unter Protest aus dem Kirchenasyl geholt worden. Er hatte sich bei seiner Flucht nach Europa zuerst in Ungarn gemeldet. Nach geltendem EU-Recht (Dublin-Verordnung) hätte er damit auch in Ungarn Asyl beantragen müssen.

Das Verwaltungsgericht in Münster stoppte aber noch am selben Tag die Abschiebung des 31-jährigen Ghanaers. Die Versorgung von Flüchtlingen in Ungarn sei nicht konform mit EU-Recht und verstoße gegen die europäischen Menschenrechtskonvention, entschied die Kammer. Zuvor hatte der Bischof von Münster, Felix Genn, den Vorgang scharf kritisiert. «Es erschüttert mich und macht mich betroffen, dass während eines laufenden Verfahrens ohne Vorankündigung zugegriffen wird», erklärte der Bischof. Nach Angaben des Netzwerks Kirchenasyl Münster ist der Flüchtling herzkrank.

dpa/lnw