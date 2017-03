Kirche wirbt mit Fotokampagne für 101. Katholikentag

Münster. Die Rolling Stones auf Kuba, Barack Obama mit Tränen in den Augen nach seiner letzten Rede als US-Präsident, eine schwarze Frau, die sich hochgerüsteten Polizisten in den Weg stellt: Die Veranstalter des 101. Katholikentags 2018 in Münster lassen das Motto des Treffens, «Suche Frieden», durch eine Werbekampagne begleiten. Das dazugehörige Logo und die Fotomotive stellten Thomas Sternberg als Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) und Münsters Bischof Felix Genn am Montag in Münster vor.

«Sie sehen hier Abbildungen aus der Politik, aus der Kultur, aus dem persönlichen Leben. Die Kampagne selbst hat keine festen Bilder. Die Motive werden sich bis zum Mai 2018 immer einmal ändern», sagte Sternberg bei der Vorstellung. Die Plakatmotive sollen nicht nur Harmonie widerspiegeln sondern widerspenstig sein, so der ZdK-Präsident.

Der Katholikentag als größtes Laientreffen der Katholiken in Deutschland ist vom 9. bis 13. Mai 2018 in Münster. Er findet alle zwei Jahre statt. Im Mai 2016 war Leipzig Gastgeber.

dpa/lnw