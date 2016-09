Kirche verteilt Fünf-Euro-Scheine: Kreativer Wucher erhofft

Menden.

Menden. Eine Kirchengemeinde im sauerländischen Menden will Geld an die Gottesdienst-Besucher verteilen. Nicht, um in die Kirche zu locken, sondern als Startkapital für karitative Aktionen.

«Mach was draus», fordert die katholische Kirchengemeinde St. Walburgis im sauerländischen Menden. Und drückt dazu Gottesdienst-Besuchern am Wochenende (3./4. September) jeweils einen Fünf-Euro-Schein in die Hand. Dieses «Talent» sollen die Kirchgänger als Startkapital nutzen und damit wuchern, damit das Geld bis zum Erntedankfest Anfang Oktober möglichst viele Früchte trägt.

Dann will die Kirchengemeinde die Start-Fünfer und möglichst viel Ertrag für die Caritas-Arbeit der Gemeinde einsammeln. «Niemand wird zur Annahme des Talentes gezwungen», teilt der Pastoralverbund Menden am Freitag mit. Aber wer das Geld annehme, solle sich auch an der Aktion beteiligen.

dpa/lnw