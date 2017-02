Kioskmitarbeiter verkauft Marihuana an Minderjährige

Duisburg. Ein Kioskmitarbeiter soll in einer Duisburger Trinkhalle Minderjährigen Drogen verkauft haben. Polizisten in zivil fanden bei einem Zwölf- und einem 14-Jährigen am Mittwochnachmittag unmittelbar nach dem Besuch der Trinkhalle Marihuana, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach Angaben der Minderjährigen hatten sie die Droge dort gekauft. Bei einer Durchsuchung des Kiosks und eines Hinterhofs, bei dem auch ein Drogenspürhund zum Einsatz kam, entdeckten Beamte mehrere Tragetaschen mit Marihuana. Der 36 Jahre alte Kioskverkäufer soll dem Haftrichter vorgeführt werden. dpa/lnw