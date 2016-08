Kinder unter fünf Schwerverletzten bei Unfall in Velbert

Velbert.

Zwei Kinder sind bei einem Unfall in Velbert (Kreis Mettmann) schwer verletzt worden. Ein 49-Jähriger war am Sonntagnachmittag aus einer Ausfahrt in den fließenden Verkehr gefahren, wie die Feuerwehr Mettmann am Montag mitteilte. Dort stieß sein Auto mit dem Wagen einer 24-Jährigen zusammen. Neben den ein- und dreijährigen Kindern wurde auch die Fahrerin, ihre 56 Jahre alte Beifahrerin und der Unfallverursacher schwer verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus. An beiden Autos entstand Totalschaden.

dpa/lnw