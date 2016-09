Bochum.

Bochum.

Zwei etwa zehnjährige Kinder sollen in Bochum einer 82-jährigen Seniorin die Handtasche geraubt haben. Beide seien von hinten auf die alte Dame zugerannt und hätten ihr die Tasche entrissen, berichtete die Polizei in Bochum am Sonntag. Die 82-Jährige blieb bei dem Straßenraub unverletzt. Die Tat habe sich am Freitagabend ereignet.

dpa/lnw