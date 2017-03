Kinder sammeln Müll

Es sind einige Kinder zusammengekommen, die am Donnerstagnachmittag die Müllzangen in die Hand nehmen. Rund 15 bis 20 Jungen und Mädchen haben eine Stunde lang den Parkplatz und die Fläche um das Bürgerhaus Methler sauber gemacht. Wie auch in den Jahren davor haben sie ganze fünf große Müllbeutel voll bekommen. Anschließend haben die Mitarbeiter von der Gemeinschaft für ein sauberes Kamen mit den Kindern auch über das Thema Müll und Müllentsorgung geredet. Zum Abschluss gab es als Belohnung Pizza für die Kinder.

Auch am Wochenende wird man in den einzelnen Stadtteilen von Kamen viele Menschen sehen, die Müll vom Straßenrand, Feldern oder Parkplätzen aufsammeln. Denn dann machen die Mitglieder von unterschiedlichen Vereinen beim sogenannten „Frühjahrsputz“ mit.

Jedes Jahr im Frühling findet in Kamen so eine Aktion statt. Damit die Straßen, Plätze und Wiesen wieder sauberer sind.