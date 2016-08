Kinder lernen schnitzen

Lustige Tiere selber schnitzen – das kann man am 30. September an der Ökologie-Station in Heil lernen. Der Kurs richtet sich allerdings schon an etwas fortgeschrittene Kinder. Mitmachen können nur Mädchen und Jungen, die bereits einen Grundkurs im Schnitzen besucht haben.

Der Kurs läuft von 16 bis 19 Uhr, die Teilnahme kostet 25 Euro. Anmeldungen sind unter 02389/980913 oder per E-Mail umweltzentrum_westfalen@t-online.de möglich. In diesem Kurs werden die Kinder die Fähigkeiten, die sie im Grundkurs gelernt haben, verfeinern.

Die Teilnehmer des Kurses treffen sich an der Öko-Station am Westenhellweg. Da der Schnitz-Unterricht draußen in einem Unterstand stattfindet, sollte man feste und geschlossene Schuhe und eine lange Hose tragen. An dem Kurs können maximal zwölf Kinder teilnehmen.