Kinder lernen Schwimmen

Viele Kinder können nicht schwimmen, wenn sie in die Schule kommen. Manchmal haben Jungen und Mädchen keinen Spaß am Sport und lernen dann erst später erst schwimmen. Manchmal haben Eltern aber auch kein Geld für das Schwimmbad, so dass Kinder gar nicht schwimmen lernen. Das finden die Frauen von einem Verein, der den englischen Namen „Inner Wheel Club“ trägt, unfair. Sie finden, jedes Kinder sollte die Chance bekommen, Schwimmen zu lernen, wenn es das möchte. Und deswegen haben die Frauen mit ihrem Verein viel Geld gesammelt und spenden es jetzt für ein neues Projekt: Im Hellwegbad in Lünern gibt es ab sofort einen Schwimmkurs, den der Verein bezahlt. Dort können Kindergartenkinder schwimmen lernen. Eine Stunde lang trainieren sie mit einer Schwimmlehrerin. Das ist wichtig, denn wenn Kinder schwimmen können, ist die Gefahr viel kleiner, dass ihnen am See, im Freibad oder im Urlaub am Meer etwas passiert.

Nach dem Schwimmunterricht sorgen die Frauen dafür, dass die Kinder wieder nach Hause gebracht werden. Und meistens freuen sich die Jungen und Mädchen dann schon sehr auf ihre nächste Schwimmstunde.