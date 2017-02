Kinder dürfen Politik machen

Politiker sind eigentlich Erwachsene. Die Bürger wählen Männer und Frauen, damit sie Entscheidungen treffen. Manchmal geht es um Straßen oder Gebäude, die gebaut werden sollen. Manchmal auch um wichtige Entscheidungen für Schulen oder Kindergärten. Kinder dürfen meistens nicht mitreden. Das wollen die Mitarbeiter vom Kinder- und Jugendbüro in Unna jetzt ändern. Und deswegen gründen sie einen Kinderrat. Vertreter aus allen dritten Klasse der Stadt sollen mitreden. Das sind insgesamt 22 Kinder. Sie treffen sich zweimal im Jahr im Rathaus und diskutieren dann über ihre Ideen. Wo muss dringend etwas unternommen werden? Was passt ihnen gar nicht? Und wie stellen sie sich ihre Stadt vor? Die Drittklässler dürfen alle Vorschläge ihrer Klassenkameraden in den Kinderrat mitbringen. Im Rathaus sollen dann auch der Bürgermeister und andere Politiker den Jungen und Mädchen zuhören und von ihnen lernen, was Kindern wichtig ist.

Aber auch die Drittklässler sollen etwas lernen – zum Beispiel wie man mit anderen Kindern diskutiert, wie man wichtige Entscheidungen trifft und wie die Arbeit im Rathaus in Unna funktioniert. Jedes Jahr soll dann eine Idee des Kinderrats wahr werden. Dafür gibt die Stadt 1000 Euro aus.