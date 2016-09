«Kind+Jugend» startet in Köln

Köln.

Köln. Kinderwagen, Autositze, Möbel, Spielwaren, Mode und Elektrogeräte - was Eltern alles für ihre Kinder brauchen, ist ab heute in Köln auf einer Messe zu sehen. Die Branche ist optimistisch gestimmt: Die Eltern geben gerne Geld für ihre Kleinen aus.

Mit einer Rekordzahl von gut 1200 Ausstellern aus 50 Ländern geht die weltgrößte Messe für Kinderausstattung «Kind+Jugend» heute an den Start. In Köln werden Kinderwagen, Autositze, Jugendmöbel, Spielwaren, Mode und Elektrogeräte gezeigt. In Deutschland ist die Branche nach anhaltend steigenden Geburtenzahlen und Umsatzzuwächsen im vergangenen Jahr optimistisch gestimmt.

2015 gaben Eltern bundesweit mit 2,4 Milliarden Euro fünf Prozent mehr für die Ausstattung ihrer Kinder in den ersten drei Lebensjahren aus als im Vorjahr. Die Möbelindustrie verbuchte stabile Umsätze von 2,3 Milliarden Euro für Kinder- und Jugendmöbel. Im Fokus der bis zum Sonntag (18. September) laufenden Messe stehen Sicherheit, Multi-Funktionalität und die Verwendung ökologischer Materialien.

