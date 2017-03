Kind sein vor fast 90 Jahren

Als Karl-Friedrich Papajewski geboren wurde, da gab es noch keinen Fernseher und auch nur sehr wenige Autos. Er wohnte in einem Dorf, das Materschobensee hieß und zu der Region Masuren gehörte. Heute ist das Dorf Teil unseres Nachbarlands Polen. Und es heißt nun Sasek Wielki. Dort ging er zur Schule. Bis zum Gymnasium musste er 15 Kilomter mit dem Fahrrad fahren. Ein ganz schön langer Weg. Am allerliebsten spielte er aber draußen und hörte seinen Großeltern zu, wenn sie Geschichten erzählten. Das war vor fast 90 Jahren. Karl-Friedrich Papajewski ist inzwischen 89 Jahre alt und er hat eine lange Reise hinter sich. Nach dem Krieg lebte er erst im Osten von Deutschland und dann in der Stadt Wiesbaden. Dann zog er mit seiner Frau nach Unna, um nah bei seinen Enkelkindern zu sein. Die Geschichten seiner Großeltern hat er aufgeschrieben und in einem Buch veröffentlicht. Es ist schon das zweite Buch, das er seinem Heimatdorf widmet. Er hat viele Märchen und Traditionen der Menschen in der Region Masuren aufgeschrieben.