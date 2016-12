Kießling engagiert sich für Kinder in Oberfranken

Bamberg. Fußball-Profi Stefan Kießling (32) will sich verstärkt für sozial benachteiligte Kinder engagieren. «Wenn es um Kinder geht, kann man immer helfen, 365 Tage im Jahr», sagte der Stürmer des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen. Für das kommende Jahr hat der frühere Spieler des 1. FC Nürnberg deshalb schon neue Pläne - in Oberfranken. Dann wird Kießling den Förderkreis «goolkids» und dessen sportlich-soziale Projekte in Bamberg unterstützen, der sozial benachteiligte Kindern jedweder Herkunft durch Zugang zum Sport integrieren und Bedürftige mit Sportausrüstung versorgen will.

«Ich arbeite unglaublich gerne mit Kindern zusammen», sagte Kießling. «Also ist mir dieses Engagement in meiner ehemaligen Heimat eine Herzensangelegenheit.» Kießling ist dafür bekannt, sich für soziale Projekte zu engagieren. Er ist in Bamberg aufgewachsen.

dpa/lby