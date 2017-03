Kerber über Nummer-1-Status: «Ein schönes Gefühl»

Indian Wells. Angelique Kerber freut sich, wieder Nummer eins der Tennis-Weltrangliste zu werden. «Es ist ein schönes Gefühl», sagte die 29-Jährige beim Hartplatz-Turnier in Indian Wells. «Es ist eine neue Herausforderung. Ich bin glücklich, wieder Nummer eins zu sein.»

Ab dem 20. März wird die Kielerin wieder an der Spitze stehen. Kerber profitierte von der verletzungsbedingten Absage von Serena Williams für die mit 7,699 Millionen Dollar dotierte Veranstaltung. Ihre amerikanische Rivalin kann damit ihre Punkte vom Finaleinzug im Vorjahr nicht verteidigen.

«Ich kann ihr nur das Beste wünschen, dass sie bald zurückkommt», sagte Kerber. «Aber nachdem sie die Australian Open gewonnen hat, wird sie vielleicht bis Roland Garros nicht spielen.» Die French Open in Paris beginnen Ende Mai.

Kerber hat ihre gesundheitlichen Probleme vom Turnier in Dubai überwunden. «Mein Knie ist ok. Die Ärzte haben gesagt, es ist nicht so schlimm. Es brauchte nur ein paar Tage Pause», sagte die Linkshänderin. Nach einem Freilos in der ersten Runde spielt Kerber in Indian Wells gegen ihre Freundin Andrea Petkovic, falls sich die Darmstädterin gegen Vania King aus den USA durchsetzt.

dpa