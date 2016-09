New York.

New York.

Angelique Kerber kämpft bei den US Open in der Nacht um den Einzug in das Endspiel. Die Tennisspielerin aus Kiel trifft im zweiten Match auf die frühere Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki. Von bislang zwölf Partien gegen die Dänin hat Kerber sieben gewonnen. Im ersten Halbfinale stehen sich in New York die Weltranglisten-Erste Serena Williams aus den USA und die Tschechin Karolina Pliskova gegenüber.

dpa