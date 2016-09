Kerber freut sich auf Urlaub ohne Tennisschläger

München.

Nach ihrem Triumph bei den US Open und dem Sprung an die Spitze der Weltrangliste sehnt Angelique Kerber Urlaub herbei. «Ich freue mich darauf auszuschlafen, gut zu essen, mich mit Freunden und Familie zu treffen, einfach den Tennisschläger mal in die Ecke zu legen», sagte die Kielerin in München. Dort war sie nach dem Grand-Slam-Sieg von New York gelandet und gab noch einmal eine Pressekonferenz. «Da ist immer noch Gänsehaut», sagte die 28-Jährige. Am Samstag hatte Kerber ihr zweites Grand-Slam-Turnier gewonnen und als erste Deutsche seit Steffi Graf Weltranglistenplatz eins erobert.

dpa