Kerber bei US Open zunächst gegen Hercog

New York. Deutschlands beste Tennisspielerin Angelique Kerber trifft bei den US Open in der ersten Runde auf die Slowenin Polona Hercog. Das ergab die Auslosung in New York.

Die Silbermedaillengewinnerin der Olympischen Spiele könnte beim vierten und letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres die Amerikanerin Serena Williams als Weltranglisten-Erste ablösen.

Bei den Herren spielt Hoffnungsträger Alexander Zverev nach seiner Verletzungspause und Olympia-Absage gegen einen Qualifikanten. Der zuletzt ebenfalls verletzte Philipp Kohlschreiber bekommt es zunächst mit Nicolas Mahut aus Frankreich zu tun. Die US Open beginnen am Montag und sind mit 46,3 Millionen Dollar dotiert.

