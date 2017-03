Keine heiße Spur zum mutmaßlichen Doppelmörder von Höfen

Königsdorf. Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Doppelmörder von Höfen bei Bad Tölz hat der Polizei noch nicht den erhofften Erfolg gebracht. Zwar seien an die zehn Hinweise auf den gesuchten 43-Jährigen eingegangen, sagte Polizeisprecher Jürgen Thalmeier am Montag. Eine heiße Spur habe sich daraus aber nicht ergeben.

Zweieinhalb Wochen nach dem Doppelmord in dem Weiler der Gemeinde Königsdorf sucht die Polizei den Mann mit internationalem Haftbefehl. Der dringend Tatverdächtige hatte DNA-Spuren am Tatort hinterlassen. Die Ermittler vermuten ihn in seinem Heimatland Polen.

Die Schwester des 43-Jährigen sitzt wegen Verdachts der Beihilfe zum zweifachen Mord und versuchten Mord in Untersuchungshaft. Sie hatte zeitweise als Pflegerin im Haus des überlebenden Opfers gearbeitet. Nach der Spurenauswertung geht die Sonderkommission «Höfen» davon aus, dass mindestens zwei Täter in der Nacht zum 23. Februar in dem Einfamilienhaus waren. Ob auch die 49 Jahre alte Schwester des Gesuchten in der Tatnacht dort war, ist bisher ungeklärt.

Drei Tage nach dem Doppelmord waren in dem Haus die Leichen einer Frau (76) aus dem Raum Frankfurt am Main und eines Mannes (81) aus Nordrhein-Westfalen - Bekannte der Bewohnerin - entdeckt worden. Die Hauseigentümerin war von den Tätern schwer verletzt zurückgelassen worden. Die 76-Jährige kam in kritischem Zustand ins Krankenhaus und ist laut Polizei nach wie vor nicht vernehmungsfähig.

