Keine Prognose für Düsseldorfer Bahnverkehr

Düsseldorf. Die Bahn hat am Donnerstagabend auch Stunden nach dem Angriff am Düsseldorfer Hauptbahnhof noch nicht abschätzen können, ob im Berufsverkehr am Freitagmorgen wieder alle Züge normal fahren. Der Hauptbahnhof war nach der Attacke auch gegen Mitternacht noch gesperrt, Nahverkehrszüge fielen aus, der Fernverkehr wurde um Düsseldorf herum umgeleitet. Alles hänge davon ab, wann die Polizei den Bahnhof wieder freigebe, sagte ein Bahn-Sprecher. Damit der Fahrplan am Freitagmorgen eingehalten werden könne, müssten einige Züge noch an ihren Ausgangsort gebracht werden. dpa